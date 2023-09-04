Сергей Жуков рассказал о семейном отдыхе в «любимой Карелии»

Лидер культовой группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал на своей странице в одной из соцсетей об отпуске, который он провел с семьей в Карелии. По словам певца, отдохнул он «классно».

Как отметил исполнитель, он много где побывал, и ему есть, с чем сравнивать. Нашу республику он включил в список мест, которые каждый житель страны просто обязан посетить.

«Это и Алтай, и Байкал, и моя любимая Карелия. Разве ездили бы мы сюда каждый год, если бы здесь не было так потрясающе?»,

- задался вопросом Жуков. Он опубликовал фотографии своего отдыха - корзинки и ведра, полные грибов, а также кадр с путешествия на лодке по озеру. Ранее певец сообщал, что отдыхает на Сямозере.

«И как вы думаете, что чаще всего вспоминают наши дети? Нет, не бассейн в Турции, а наши совместные сборы грибов, заплывы на байдарках, рыбалку, квадроциклы в тонне грязи, ну и, конечно, калитки на свежем воздухе»,

- написал певец.

Отметим, что в последние годы Сергей Жуков регулярно отдыхает в нашей республике и даже продает карельскую клубнику в Москве. // Фото «Петрозаводск говорит»