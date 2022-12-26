Серьезный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечен в Карелии

В Роспотребнадзоре рассказали, как обстоит ситуация с гриппом и ОРВИ в Карелии. За неделю в регионе зафиксировано 13 392 случая заболевания. Эпидпорог превышен на 126,9%. Самая высокая заболеваемость отмечена у детей до 14 лет. В Петрозаводске за неделю заболели 7585 человек.

За прошедшую неделю была приостановлена деятельность: 174 классов в 47-х школах и 22 группах в 12 детских садиках. Полностью закрыты и выведены на дистант шесть школ в Петрозаводске и Сортавале.

В Карелии циркулируют вирусы гриппа А(H1N1)pdm2009, гриппа В, бокавирусы. С диагнозом ОРВИ за неделю были госпитализированы 84 человека.

Отметим, что в Петрозаводске с сегодняшнего дня, 26 декабря, учащиеся с 1 по 11 класс ушли на зимние каникулы. // фото freepik.com