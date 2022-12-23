Советы петрозаводского гастроэнтеролога перед праздничным столом

Есть медицинские профессии, которые породила современная цивилизация. У нас достаточно средств, чтобы позаботиться о своем меню, но мы уже хотим не просто есть, а хотим есть много, есть с удовольствием, и меры во вкусовых ощущениях уже не знаем. А потом каждый третий, если не второй, человек носит на себе лишний вес.

И уже в молодом возрасте мы сидим в кабинете гастроэнтеролога, показываем ему обложенный язык, ложимся на кушетку, и нас пальпируют. А вот интересно, что они там прощупывают? Обо всем этом расскажет сегодня профильный врач по гастроэнторологии Ольга Садковая.

Одновременно нам будет интересно узнать, почему петрозаводские доктора бегут из государственной медицины в частные клиники. (Видео)