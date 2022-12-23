Ситуация с гриппом непростая, школьников отправляют на каникулы

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал ситуацию с гриппом в регионе «экстремальной». Чиновник поддержал решение руководителей образовательных учреждений Петрозаводска отправить детей на каникулы.

Таким образом с понедельника, 26 декабря, учащиеся с 1 по 11 класс уйдут на зимние каникулы. По мнению министра, это может помочь разорвать цепочку заражений.

Охлопков призвал жителей республики соблюдать меры профилактики – носить маски в общественных местах, вакцинироваться, а при недомогании оставаться дома. // фото unsplash.com