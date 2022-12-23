Более 9,5 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска

Несмотря на оттепель в карельской столице продолжают убирать рыхлый снег. Также подрядчик борется с образованием наледи на магистралях и тротуарах. На городских улицах задействовано около 30 единиц спецтехники, около полусотни рабочих убирают снег и посыпают дорожки.

По сообщению городской администрации, с начала зимы с улиц столицы Карелии вывезено более 9,5 тысяч тонн снега. Работы преимущественно выполняют по ночам. На этой неделе снег вывозят с проспекта Ленина, улиц Свердлова, Правды, Калинина, Шотмана, Чапаева, Муезерской, с Финского проезда, с набережных Варкауса и Онежской.

Там, где проезжая часть стала уже, проходит автогрейдер. Сегодня техника задействована на Древлянке, Зареке и Кукковке. // фото пресс-центр администрации города