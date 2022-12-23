Сильный снегопад накроет Карелию

В Карелию идет непогода. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РК.

По данным синоптиков, ночью и утром 24 декабря местами в Карелии, преимущественно по центральным районам, ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.

Жителям Карелии рекомендуют держаться в стороне от линий электропередачи и слабо закрепленных конструкций, не рубить самостоятельно упавшие деревья, воздержаться от работ на высоте, ограничить движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: unsplash.com