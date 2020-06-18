Серьезный пожар в многоэтажке вспыхнул в Петрозаводске

Сегодня утром в 10 часов 14 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило тревожное сообщение о том, что горит квартира в девятиэтажном жилом доме на Лесном проспекте. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил источник, близкий к МЧС по РК.

Женщина, звонившая на «01», испуганным голосом сообщила, что у них горит квартира на восьмом этаже, и они не могут из нее выйти.

Не прошло и пяти минут, как первые пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Обстановка была очень сложной, в квартире, охваченной огнем, находились три человека, один из них ребенок.

Счет шел буквально на секунды. Пожару была присвоена повышенная категория сложности, и пока дополнительные расчеты следовали к месту вызова, первые пожарные, прибывшие к месту ЧП, приступили к спасению людей. На восьмой этаж была установлена лестница, по которой из огня были спасены две женщины и ребенок. Людей пришлось спасать и из соседних квартир. В общей сложности в первые минуты петрозаводскими пожарными из горящего дома было спасено более десяти человек.

Не прошло и получаса, как профессионалы остановили распространение огня, а затем полностью ликвидировали пожар.

По предварительным данным, от огня очень сильно пострадала трехкомнатная квартира и часть подъезда, куда вырвался огонь из квартиры. Но главный итог этого серьезного, сложного пожара, это то, что в огне никто не погиб благодаря профессиональным и оперативным действиям городских пожарных.

Причина ЧП и другие обстоятельства этого пожара уточняются.