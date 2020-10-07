Серьезный пожар произошел ночью в Сегежском районе

Сильный пожар удалось ликвидировать пожарным Медвежьегорска и Сегежи, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

Сегодня ночью – в 00:35 – на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о том, что в поселке Попов Порог полыхает металический ангар. На место происшествия выехали пожарные из города Сегежа и города Медвежьегорск.

Когда преодолев расстояние почти в 80 километров, сегежские пожарные прибыли к месту вызова, то ангар был объят огнем, и спасти его было уже невозможно.

В результате пожара строение было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Сейчас по данному серьезному пожару проводится проверка. Специалисты не исключают, что пожар мог произойти из-за умышленного поджога, так как строение не было электрифицировано и не имело печного отопления.