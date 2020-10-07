Мужчина спалил автомобиль бывшей жены в Петрозаводске

Отправленный в отставку супруг спалил автомобиль жены в карельской столице, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, во вторник, 6 октября, в 13:39 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле дома на улице Бесовецкой горит легковой автомобиль. Когда через пять минут пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то автомобиль «Фольцваген-Гольф» был объят огнем, и спасти его было уже невозможно.

В результате пожара иномарка, принадлежащая жительнице Петрозаводска, была значительно повреждена огнем. По предварительным данным специалистов автомобиль сгорел из-за умышленного поджога. Есть предположение, что машину поджег бывший муж хозяйки автомобиля.

Сейчас по данному происшествию проверку проводят не только пожарные, но и сотрудники правоохранительных органов.