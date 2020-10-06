Жителя Карелии осудили за пьяное убийство сожительницы

Вынесен приговор 42-летнему жителю Беломорска, который обвинялся в причинении смерти своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла 27 мая. Следствие установило, что обвиняемый и его жертва вместе выпивали у себя дома. Между мужчиной и женщиной возникла ссора. Разгневанный хозяин квартиры избил свою сожительницу руками, причинив ей серьезные повреждения. Пострадавшая была доставлена в больницу, где и скончалась.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии особого режима. Ранее этот человек уже был судим за имущественные преступления.