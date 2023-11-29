29 ноября 2023, 15:47
Серебряные медалисты получат особый аттестат
Российским школьникам, получившим серебряную медаль, вручат аттестат с отличием
Выпускники российских школ, которым по итогам года будут вручать серебряную медаль, смогут получить особый аттестат с отличием. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру "С отличием", выполненную серебряной краской, обладающей зеленым свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12п»,
- говорится в документе.
Ранее особо отличившимся школьникам вручался только аттестат с отличием красного цвета. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli