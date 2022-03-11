Сердобольный полицейский в Заонежье приютил мурманского дальнобойщика

Дальнобойщик из Мурманской области попал в ДТП в Медвежьегорском районе. Ситуация обернулась для водителя проблемами, справиться с которыми ему помог участковый полиции, сообщили в МВД Карелии.

Грузовик врезался в ограждение на дороге, на место аварии кроме сотрудников ГИБДД приехал участковый уполномоченный полиции Дмитрий Бучнев.

Когда оформили протокол, водитель спросил, кто может ему помочь вернуть грузовик на проезжую часть. Участковый подсказал, кто мог бы оказать содействие.

На следующий день старший лейтенант полиции узнал, что дальнобойщик не сумел договориться о помощи и заночевал в здании котельной.

Сельский участковый не мог оставить человека в беде. Несколько дней потребовалось мурманчанину на поиск людей и техники для вызволения большегруза. На это время полицейский предоставил приезжему кров - комнату в своей квартире.

Житель Мурманской области поблагодарил участкового за помощь и продолжил свой путь. // Фото: zanmsk.ru