11 марта 2022, 11:06
Общество

Каждый пятый житель Карелии занимается подработкой

Доход от дополнительного заработка составляет до трети личного бюджета

Эксперты сервисной площадки SuperJob.ru провели исследования рынка труда, которые показали, что на сегодняшний день помимо основного дополнительный заработок имеют 18% жителей Карелии. Это каждый пятый трудоспособный человек, и каждый второй из числа тех, кто начал работать на удаленке до ковида.

32% респондентов переведены на дистанционную работу в связи с коронавирусом. У 61% жителей Карелии подработка занимает до 10 часов в неделю. Доход от нее у 44% из них составляет от 10 до 30% личного бюджета.

При этом аналитики подсчитали, что граждане, работающие на дистанционной основе постоянно, тратят на подработку чуть больше времени, и она им приносит больший доход, чем тем, кого перевели на удаленку в ковид, и тем, кто работает на территории работодателя. Фото: pixabay.com/ru

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новости Карелии
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удаленка
актуальная статистика
рынок труда
занятость