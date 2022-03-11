Каждый пятый житель Карелии занимается подработкой

Эксперты сервисной площадки SuperJob.ru провели исследования рынка труда, которые показали, что на сегодняшний день помимо основного дополнительный заработок имеют 18% жителей Карелии. Это каждый пятый трудоспособный человек, и каждый второй из числа тех, кто начал работать на удаленке до ковида.

32% респондентов переведены на дистанционную работу в связи с коронавирусом. У 61% жителей Карелии подработка занимает до 10 часов в неделю. Доход от нее у 44% из них составляет от 10 до 30% личного бюджета.

При этом аналитики подсчитали, что граждане, работающие на дистанционной основе постоянно, тратят на подработку чуть больше времени, и она им приносит больший доход, чем тем, кого перевели на удаленку в ковид, и тем, кто работает на территории работодателя. Фото: pixabay.com/ru