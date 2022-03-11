Бензин в Карелии подорожал

В феврале в Карелии вновь подорожал бензин. Об этом сообщает Карелиястат.

Средняя цена литра топлива в республике выросла до 50,22 рубля. По сравнению с январем бензин подорожал на 1,0%, с начала года - на 1,2%.

Индекс потребительских цен в республике в феврале 2022 года составил 102,3% по сравнению с началом года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что топливо в России начало дешеветь. Фото pixabay.com/IADE-Michoko