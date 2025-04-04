Семья погибла на пожаре в частном доме в российском регионе

В Нижегородской области при пожаре в частном жилом доме погибла целая семья. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 3 апреля в Ковернинском округе. Огонь охватил частный дом. В одной из комнат спали 78-летняя женщина и ее сыновья - 57-летний и 49-летний мужчины. Никому из них спастись не удалось.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в надворной постройке, а затем перекинулся на дом. Причину ЧП установят специалисты.

Площадь пожара составила 196 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены шестеро спасателей и две единицы техники.