Семья Овчинниковых защитит честь Карелии в финале фестиваля ГТО

Региональный этап фестиваля ГТО среди семейный команд завершился в Карелии. Показать лучшие результаты старались семьи из Костомукши, Лахденпохьи, Олонца, Петрозаводска, Пряжи, Пудожа, Сортавалы и Прионежского района.

По правилам, в команде должны быть дети 8-11 лет, мама, папа, бабушка или дедушка. Спортивные семьи отжимались, подтягивались, качали пресс, прыгали, стреляли из электронного оружия и плавали.

Сильнейшей, как и год назад, оказалась семья Овчинниковых из Прионежья, «серебро» у семьи петрозаводчан Шестаковых, а «бронза» у семьи Механиковых из Пряжинского района, рассказали в центре спортивной подготовки.

Теперь команда победителей в составе мамы, папы, бабушки и внучки будет защищать честь Карелии на всероссийском финале шестого фестиваля ГТО среди семейных команд. Год назад семья Овчинниковых заняла четвертое место.