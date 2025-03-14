Команда «Хорс Карелия» пропустила десять шайб в матче МХЛ

Команда из Кондопоги «Хорс Карелия» сегодня провела свой очередной матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В Приморском крае карельские хоккеисты повторно встречались с местным «Тайфуном».

Игра началась удачно для гостей, которые быстро вышли вперед и повели 2:0. Однако затем хозяева взяли ситуацию в свои руки и уже к первому перерыву вели 5:2. Итоговый счет - победа «Тайфуна» 10:4.

В таблице чемпионата МХЛ «Хорс Карелия» занимает последнее место. Команда выиграла всего четыре матча из 51.