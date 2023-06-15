Семилетний мальчик отравился арбузом, впал в кому и умер в больнице

Причины смерти 7-летнего мальчика устанавливают следователи в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. Предполагают, что ребенок поел арбуз и отравился, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Школьника привезли в больницу 10 июня, у него были признаки острого отравления. Накануне он с братом ел арбуз, который купили родители. После этого обоим ребятам стало плохо.

По данным Telegram-канала Shot, у младшего мальчика на фоне кишечной инфекции произошли обезвоживание и отек мозга, он впал в кому. Маленького пациента вертолетом перевезли в больницу Кемерова. Однако спасти его врачи не смогли, выжил только старший брат.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют, что кроме арбуза ели дети. Из магазина и других точек сети опасную ягоду изъяли для исследования. // фото: www.freepik.com