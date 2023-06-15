Пропавшего петрозаводчанина ищут с середины мая

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести Станислава Сергеевича Тарасова. Он ушел из своего дома еще в середине мая, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина 1986 года рождения не вернулся до сих пор, близкие не знают, где он и что с ним.

Рост пропавшего 180 сантиметров, он худощавый, с темно-русыми короткими волосами. Был одет в куртку и штаны камуфляжного цвета, обут в черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят позвонить в полицию: 8-920-017-60-45, 8-953-533-36-55, 73-92-40 или 02. // фото: МВД Карелии