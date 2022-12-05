Семьи с детьми до трех лет смогут получать дополнительное пособие

Семьи с детьми в возрасте до трех лет теперь имею право получать дополнительное пособие из материнского капитала. Соответствующий закон подписал 5 декабря Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.

Он гласит, что те семьи, которые имеют право на получение маткапитала, могут использовать средства из него на ежемесячное пособие. Сумма этой выплаты равна одному прожиточному минимуму.

Рассчитывать на нее могут насчитывать те, чей доход не превышает двукратный размер прожиточного минимума. // фото: «Петрозаводск говорит»