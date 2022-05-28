Семейство медведей встретилось автомобилисту в Карелии

В Медвежьегорском районе автомобилисты сняли семейство медведей, вышедшее к дороге. Видео опубликовано в паблике «Медвежьегорск Online».

Как отметил автор ролика, видео снято на дороге Медвежьегорск - Лавас-Губа. На видео запечатлена медведица с двумя медвежатами - один из них оперативно слез с дерева, когда понял, что попал в объектив оператора.

Это далеко не первая встреча людей с хищниками в этом мае. В том же Медвежьегорском районе уже видели медведей, а по Петрозаводску прогуливалась лиса. Фото: скриншот видео