28 мая 2022, 15:13
Общество

Водитель получил крупный штраф за нарушение правил перевозки детей

В Пряжинском районе инспекторы пресекли нарушение ПДД

В Пряжинском районе инспекторы ГИБДД пресекли нарушение ПДД - восьмимесячный ребенок перевозился на руках у матери. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

В отношении водителя автомобиля «Шкода» составлен административный протокол. Ему предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей.

С начала года инспекторы выявили более 550 нарушений правил перевозки детей в Карелии. В ГИБДД напомнили, что соблюдение всех правил может спасти жизнь маленького пассажира. Фото ГИБДД Карелии

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новости Карелии