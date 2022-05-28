Водитель получил крупный штраф за нарушение правил перевозки детей

В Пряжинском районе инспекторы ГИБДД пресекли нарушение ПДД - восьмимесячный ребенок перевозился на руках у матери. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

В отношении водителя автомобиля «Шкода» составлен административный протокол. Ему предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей.

С начала года инспекторы выявили более 550 нарушений правил перевозки детей в Карелии. В ГИБДД напомнили, что соблюдение всех правил может спасти жизнь маленького пассажира. Фото ГИБДД Карелии