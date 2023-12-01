Семерых человек спасли из горящего дома в Карелии

Кирпичный двухэтажный 12-квартирный дом загорелся 30 ноября в поселке Харлу. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района в 16:25, сообщили нам в МЧС.

Через пять минут поселковые пожарные уже были на месте происшествия, к этому моменту горел подъезд дома, огонь быстро распространялся по деревянной лестнице.

Учитывая всю сложность обстановки, пожарные тут же приступили к эвакуации людей. Из опасной зоны вывели семерых. Часть жильцов, которым огонь отрезал путь к отступлению, покинули горящий дом через окна.

Когда жизням людей ничего не угрожало, пожарные приступил к ликвидации огня и быстро потушили его. Пламенем были повреждены стена подъезда на площади 20 квадратных метров, чердачное перекрытие на площади восемь квадратных метров и одна квартира на площади 18 квадратных метров.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Есть предположение, что случилось замыкание в электрическом счетчике на первом этаже. Проводится проверка. // фото: freepik.com