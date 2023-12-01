Легковушка вспыхнула на ходу и сгорела на трассе в Карелии

Днем 30 ноября на трассе в Прионежском районе загорелся автомобиль. Сообщение о ЧП поступило на пульт Единой службы спасения в 12:50, сообщил наш источник в экстренных службах.

Легковушка вспыхнула во время движения, это произошло на 106-м километре федеральной автодороги А-215, недалеко от поселка Шокша.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселка Деревянное и села Шелтозеро. Преодолев почти 30 километров, первые пожарные прибыли к месту вызова, но автомобиль было уже не спасти.

Принадлежащий жителю Петрозаводска Chevrolet Lanos был значительно поврежден огнем. Сейчас специалисты проводят проверку, в ходе которой предстоит выяснить причину пожара.

Известно, что иномарка 2012 года выпуска. Материальный ущерб устанавливается. // фото: pixabay.com