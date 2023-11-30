Молодая петрозаводчанка отдала больше миллиона рублей мошенникам

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя горожанка. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что сначала злодеи пытались получить доступ к ее аккаунту на госуслугах, представившись сотрудниками оператора сотовой связи. Однако, у преступников что-то пошло не так, и они сменили тактику.

Горожанку убедили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Женщину попросили самостоятельно взять на себя кредитные обязательства и перевести эти деньги на некий безопасный счет. В итоге петрозаводчанка оформила четыре кредита и отправила все средства на указанный счет. В этот момент ее телефон разрядился. Больше с ней на связь никто не выходил.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez