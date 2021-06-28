Семеро водителей наказаны за нарушения правил перевозки детей

В Петрозаводске прошел очередной рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей водителями. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Во время воскресного мероприятия были выявлены семеро автомобилистов, которые нарушили ПДД. В отношении них были составлены административные протоколы.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств. Фото источника