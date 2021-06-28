28 июня 2021, 12:01
Происшествия

Дорожный рабочий погиб сегодня утром на «Коле» в Карелии

Трагическое ДТП произошло недалеко от Медвежьегорска

Сегодня около 8 утра в Медвежьегорском районе на трассе «Кола» произошла смертельная авария. Об этом сообщает паблик «ОПС Медгора».

По данным спасателей, инцидент случился недалеко от Медвежьегорска на 627-м километре трассы. Грузовик «Скания» влетел в «Газель» дорожных рабочих, которая медленно ехала в попутном направлении.

В результате ДТП один из рабочих погиб на месте. Водитель «Газели» получил травмы, но от госпитализации отказался. Фото источника

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Медвежьегорск
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