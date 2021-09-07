Семь тысяч сосен высадили волонтеры в Пряжинском районе

Больше ста жителей республики 7 сентября высаживали деревья на территории Пряжинского района. Добровольцы приняли участие в очередной акции «Сохраним лес», сообщили в правительстве Карелии.

Таким образом люди хотят поддержать регион и помочь ему пережить последствия масштабных лесных пожаров. Карельский лес нужно восстановить после этого сложного лета. Во вторник в Пряжинском районе высадили семь тысяч сосен.

Деревья сажали в том числе и студенты лесотехнического техникума Петрозаводска, сотрудники Минприроды Карелии, МЧС республики, хвойного лесничества Минобороны РФ, ученики Эссойльской школы, работники компании-арендатора «Русский Лесной Альянс», «Амкодор-Онего», добровольцы, представители общественных организаций.

Напомним, акция стартовала в Карелии 28 августа. В этот день в Соддерском лесничестве Пряжинского района высадили восемь тысяч сеянцев сосны. Республика переняла инициативу пострадавшей от природных пожаров Якутии.

Всего в рамках акции до конца года в Карелии появится 132 тысяч новых деревьев. Лес высаживают в районах, пострадавших от огненной стихии − Пряжинском, Кондопожском и Суоярвском. // Фото: источник