07 сентября 2021, 16:11
Газопровод «Олонец – Питкяранта» начали строить в Карелии
Почти три тысячи домов в республике планируют газифицировать с появлением новой ветки газопровода
Во вторник началось строительство газопровода «Олонец – Питкяранта». Как сообщили в правительстве Карелии, 7 сентября сварили первый стык трубы.
Новая ветка протянется на 122 километра и приведет голубое топливо в Питкяранту, а также поселок Салми и деревни Ряймяля и Ууксу. Газифицированы будут почти три тысячи домов.
Кроме того, новый газопровод позволит использовать в Питкяранте газовую котельную вместо мазутной, которой город отапливают сейчас.
К газораспределительной системе подключат также градообразующее предприятие «РК-Гранд». Подрядчик планирует сдать газопровод в 2023 году. // Фото: источник