Газопровод «Олонец – Питкяранта» начали строить в Карелии

Во вторник началось строительство газопровода «Олонец – Питкяранта». Как сообщили в правительстве Карелии, 7 сентября сварили первый стык трубы.

Новая ветка протянется на 122 километра и приведет голубое топливо в Питкяранту, а также поселок Салми и деревни Ряймяля и Ууксу. Газифицированы будут почти три тысячи домов.

Кроме того, новый газопровод позволит использовать в Питкяранте газовую котельную вместо мазутной, которой город отапливают сейчас.

К газораспределительной системе подключат также градообразующее предприятие «РК-Гранд». Подрядчик планирует сдать газопровод в 2023 году. // Фото: источник