Семь регионов России составили единый речной туристический маршрут

Семь регионов России вошли в единый национальный речной туристический маршрут. Но его могут расширить за счет присоединения других субъектов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет tass.ru.

В Приволжском федеральном округе туристические проекты семи регионов – Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края – входят в инициативу «Волжское путешествие». В рамках проекта планируют создавать причалы, речные вокзалы, обновлять речной флот, рассказал Чернышенко.

Маршрут также может быть расширен за счет присоединения других регионов. А развивать круизный туризм можно фактически в каждом федеральном округе, добавил вице-премьер. Напомним, что интерес россиян к отдыху на одной из самых протяженных в мире воднотранспортных сетей, которая составляет более 6,5 тыс. км, достаточно велик. Фото: pixabay.