Семь индюков спасли на пожаре в Суоярвском районе, а козу - нет

26 сентября в начале третьего ночи в селе Вешкелица Суоярвского района загорелась постройка, в которой хозяйка держала домашних животных, сообщает паблик ОНД и ПР по Суоярвскому району.

Огонь тушили члены добровольной пожарной дружины села, дежурный караул ПЧ-42 по охране Суоярви и дежурный караул ПЧ-70 по охране Эссойлы.

«В результате пожара была уничтожена хозяйственная постройка, которая использовалась как помещение содержания мелкого рогатого скота и птиц. На пожаре погибло: 1 коза, 7 гусей, 4 утки. Удалось спасти: 7 индюков, куриц и цыплят (общей численностью 30 штук)», - сообщает паблик.

Причиной пожара названо замыкание электропроводки в постройке, в месте соединения алюминиевых жил электропроводки с медными.