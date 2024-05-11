Семь человек умерли после падения автобуса в реку в Петербурге

Число погибших в результате падения автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге выросло до семи человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, удалось выжить лишь водителю автобуса и 56-летнему пассажиру. Остальные люди, оказавшиеся в воде 10 мая, умерли. «Фонтанка» публикует список жертв трагедии. Среди них - мужчины и женщины, есть и молодые люди.

Напомним, маршрутный автобус упал в Мойку в центре Петербурга днем 10 мая. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства трагедии. // Фото: Mash