10 мая 2024, 20:15
Россия

Три человека погибли в страшной аварии в Ленобласти

Молодые мужчины разбились в ДТП в соседнем с Карелией регионе

В Ленинградской области три человека погибли в страшной дорожной аварии. Об этом сообщает 47news со ссылкой на полицию региона.

Трагедия произошла сегодня в 14:30 в Сланцевском районе региона. Автомобиль «Фольксваген» вылетел с дороги в кювет.

В результате ДТП погибли трое мужчин. Им было 36-37 лет. Обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe

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