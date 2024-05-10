10 мая 2024, 20:15
Три человека погибли в страшной аварии в Ленобласти
Молодые мужчины разбились в ДТП в соседнем с Карелией регионе
В Ленинградской области три человека погибли в страшной дорожной аварии. Об этом сообщает 47news со ссылкой на полицию региона.
Трагедия произошла сегодня в 14:30 в Сланцевском районе региона. Автомобиль «Фольксваген» вылетел с дороги в кювет.
В результате ДТП погибли трое мужчин. Им было 36-37 лет. Обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe