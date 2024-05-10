Депутаты Госдумы проголосовали за представленную кандидатуру премьера

Михаил Мишустин вновь стал премьер-министром правительства России. За его кандидатуру проголосовали сегодня депутаты Госдумы. Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.

Кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина одобрили 375 депутатов. Против не проголосовал ни один.

Ранее кандидатуру Михаила Мишустина внес в Госдуму Владимир Путин. Мишустин возглавляет правительство с января 2020 года. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork