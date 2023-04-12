Сельские пожарные смогут получить бесплатные земельные участки

Госдума поддержала инициативу парламента Карелии о бесплатных участках под индивидуальное жилищное строительство для представителей рабочих профессий. 12 апреля принят в первом чтении законопроект, согласно которому субъекты РФ смогут устанавливать перечень рабочих профессий, дающих право на получение в безвозмездное пользование с последующим оформлением в собственность земельных участков.



Проект закона был внесен в Государственную Думу Законодательным Собранием Республики Карелия. Его авторами выступили депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович и Илья Раковский.



Вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник отметила, что в настоящее время федеральным законодательством предусмотрено предоставление бесплатных участков под ИЖС специалистам с высшим образованием, работающим и проживающим в муниципальных образованиях. Субъекты сами определяют перечень населенных пунктов и наиболее востребованных специальностей исходя из социально-экономической и демографической ситуации (врач, учитель, работник культуры и другие).



Проект федерального закона подготовлен для расширения категорий граждан с правом на получение бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в малых городах и сельской местности.



«Законопроектом предлагается предоставить право субъектам Российской Федерации также устанавливать перечень рабочих профессий и должностей служащих, которые точно так же смогут получать земельные участки сначала в безвозмездное пользование, а затем в собственность. Это, например, сельские пожарные, пекари, повара школьной столовой, часть социальных работников», - сказала вице-спикер Законодательного Собрания Карелии.



Ольга Шмаеник также поблагодарила коллег из Государственной Думы за поддержку законопроекта. // Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Карелии.