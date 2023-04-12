Автопробег памяти «Победим вместе» в десятый раз пройдет в Карелии

Десятый автопробег памяти «Победим вместе» пройдет 6 мая в Карелии, сообщили в группе в соцсети «Ночные волки».

В 10:00 участники автопробега возложат цветы к мемориальному комплексу «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы».

Затем автоколонна отправится с площади Ленина к памятному месту «Киндасовский концлагерь» в деревне Киндасово через поселок Пряжа. В Киндасово состоится митинг, церемония возложения цветов. // фото из паблика «Ночные волки»