Детская площадка в Петрозаводске может быть опасна для жизни малышей

Детская площадка на Березовой аллее в Петрозаводске может быть опасной для малышей. Фотографии явных нарушений при строительстве комплекса опубликованы в паблике "Весь Петрозаводск/Карелия". Провалы под покрытием площадки достигают 2-3 метров.

Дорожки проваливаются, плитка разъезжается, ограждения ржавые и сами конструкции уже с очагами коррозии и отслоениями ЛКП, торчат саморезы, все косится, пишут подписчики сообщества.

"Я живу на Древлянке, видела это безобразие, и, как всегда, все приняли! Вы бы видели, как это строилось! Сразу было понятно, что качества работ не будет!"

"Наблюдала, как малышка ехала с горки и так больно шмякнулась на землю. Снега мало, и горка от земли - как трамплин".

"Вот кто за это ответит? Или опять сойдет по-тихому?"

Горожане утверждают, что плодщадка строилась зимой, с начала ноября, работы проводились в снег, дождь и мороз.

Родителям нужно быть внимательными и, вероятно, поостерегаться пускать своих малышей на детскую площадку на Березовой аллее. // Фото: паблик "Весь Петрозаводск/Карелия".