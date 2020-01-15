Сексуальная охотница на вампиров показала невероятную растяжку

46-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл показала, как ее готовят к выходу на ковровую дорожку. Видео опубликовано в ее «Инстаграме».

Парикмахер колдовал над прической звезды «Ван Хельсинга» и «Другого мира» к вручению голливудской кинопремии Critics choice awards. В это время стилист пудрил руки и ноги актрисы.

Бекинсейл в это время сидела на стуле в нижнем белье с котом на коленях. Чтобы стилисту было удобнее покрывать ее тело золотистой пудрой, придающей коже сияние, актриса вскинула ногу вверх, удивив подписчиков растяжкой, пишет «Комсомольская правда».

«Вот это нога!», «Невероятно, какая растяжка», «Просто богиня»,

- отреагировали поклонники актрисы.

Фото: wap.filmz.ru