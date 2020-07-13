Сексолог объяснил, почему молодежь теряет интерес к сексу

Российский сексолог Евгений Кульгавчук прокомментировал проведенный американскими учеными опрос, согласно которому треть мужчин в возрасте от 18 до 24 лет вообще не занимается сексом. При этом за 18 лет доля мужчин, у которых ни разу не было отношений, выросла с 19 до 31%.

Своим мнением специалист поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Снижение сексуальной активности современной молодежи он связал с просмотром порнографии.

«В какой-то степени это последствия сексуальной революции. Дополнительным фактом можно отметить широкое распространение порнографии. Происходит девальвация сексуальных отношений. Часть молодых людей живет в режиме самоудовлетворения, другая часть, пресытившись порнографией, истощает свои дофаминовые рецепторы и теряет интерес к интимным отношениям вообще»,

- считает эксперт.



Другими факторами, которые влияют на снижение сексуальной активности, Кульгавчук назвал неполные семьи, увлечение соцсетями и снижение общения. Сексолог также заявил об увеличении случаев бесплодия у мужчин, что может говорить о вырождении человечества:

«С каждым годом все сложнее зачать, у молодых людей проблемы с бесплодием. Это совокупность причин: питание, сокращающийся ритм половой жизни, дисгармония, неполные семьи, разводы».