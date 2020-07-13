За сутки коронавирусом заразились в России 6537 человек

Пандемия COVID-19 до сих пор не показывает серьезного падения. За последние сутки в Росстт зарегистрировано 6537 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших достигло 733 699, сообщает оперштаб.

Умерли за последние сутки 104 человек (накануне – 130), общее число погибших достигло 11 439. Выздоровели 2960 человек, за все время – 504 021.

Больше всего новых случаев в регионах: Москва – 672 (за все время 230 029); Санкт-Петербург – 291 (27 861); Ханты-Мансийский АО – 270 (12 474); Алтайский край – 235 (6056); Свердловская область – 218 (16 127).

Добавим, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 9 человек. Подтверждено 9 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 4 человека, в Пряжинском районе – 1 человек (деревня Киндасово), в Беломорском районе – 4 человека (село Сухое – 1, поселок Новое Машезеро – 2, Беломорск – 1). Список погибших за сутки увеличился до 11 человек.