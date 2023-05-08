Секреты хорошего шашлыка раскрыли в Роспотребнадзоре

В майские праздники люди традиционно едут на природу и жарят шашлыки. Как приготовить вкусное и полезное блюдо, рассказали в Роспотребнадзоре.

Поскольку самый популярный вид шашлыка – из свинины, специалисты дали советы по выбору мяса. Лучше покупать свежее, а не замороженное, с приятным запахом, упругое, не липнущее к рукам. Жировые прослойки должны быть белого цвета, тонкими.

Еще до маринования шашлык надо засыпать солью и сахаром на несколько часов в пропорции 1 к 10. Потом следует смыть засолку и приступить к маринованию.

Для маринада можно использовать что-то кислое – уксус, сухие вина, сок лимона, кефир и йогурт.

Мясо жарят на древесных углях, когда они уже подернулись пеплом. Куски на шампур нанизывают на расстоянии друг от друга - для лучшей прожарки и вентиляции.

Чтобы уменьшить количество дыма, можно на угли положить алюминиевую фольгу, проделав в ней небольшие отверстия. // фото: freepik.com