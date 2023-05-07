Россиянам назвали полезные сладости

Некоторые сладости могут принести польщу, а не причинить вред организму. К ним относятся халва. Зефир и пастила. Такое мнение в беседе с «Пятым каналом» высказал врач Сергей Андреев.

В зефире есть глюкоза, фосфор и кальций, сладость помогает работе кровеносной системы, снижает уровень холестерина и стимулирует мозг.

Пастила благоприятно воздействует на пищеварение, сердце и печень. В ней есть железо, магний, пектин и витамины.

Халва является источником витаминов А, В и Е, отвечающих за память, зрение и работу сердца. В халве содержится арахисовое и подсолнечное масла, которые улучшают состояние кожи и продлевают молодость.

В целом же при отсутствии противопоказаний, если потреблять лакомства и сладкое умеренно, то они не нанесут вред здоровью. // фото unsplash.com