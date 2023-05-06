Россиянам дали алгоритм действий при укусе клеща

Маленький клещ таит в себе огромную опасность. По его внешнему виду невозможно понять, чем он заражен и какие инфекции может передать человеку со слюной. Врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов советует обращаться к специалистам незамедлительно, а не дожидаться сигналов от организма, сообщает «Лента».

Если клещ присосался, его следует сразу же удалить. Сделать это можно самостоятельно, так и в травмпункте. Перед «операцией» надо надеть перчатки, тонким пинцетом или ниткой мягко потянуть клеща наверх, при этом не следует давить.

«Нужно делать это максимально близко к коже, чтобы не давить на брюшко и не впрыснуть в рану возбудители. Давить нельзя! Микроорганизмы в нем могут попасть в повреждения»,

- пишет Абакумов в телеграм-канале. Если голову все-таки оторвали, то нужно протереть спиртом и вытащить иглой от шприца.

Место укуса надо обработать антисептиком, положить клеща в пакет и отвезти на исследование. Если сразу поехать в лабораторию нет возможности, клеща можно положить в банку и отправить в холодильник. Сдать его на исследование нужно в течение двух дней.

Чтобы минимизировать риск заражения энцефалитом, Абакумов рекомендует прививаться и реже гулять в лесу в период активности клещей. Любителям посещать лес в теплое время, он советует делать прививку за месяц до начала сезона, а гулять в одежде светлого цвета. После прогулок по лесу принимать душ, осматривать тело и одежду, обрабатывать одежду в сушильной машине при высокой температуре.

Голодные клещи уже вовсю нападают в Карелии. Присасывания уже зафиксированы в Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском и Сегежском районах. Сообщалось о шести укушенных. // фото «Петрозаводск говорит»