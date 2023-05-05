Роспотребнадзор признал воздух в Петрозаводске вредным для здоровья

Сегодня депутат Петросовета Ольга Тужикова получила ответ от Роспотребнадзора Карелии на свое обращение по поводу «черной пыли» на подоконнике. Из ответа следует, что в воздухе Петрозаводска выявлено превышение концентрации «взвешенных частиц». Администрации Петрозаводского городского округа объявлены предостережения.



Депутат обращает внимание, что отбор проб производился еще до наступления городских «песчаных бурь». И полагает, что установленный Роспотребнадзором факт превышения допустимой концентрации «взвешенных частиц» в воздухе даже в относительно спокойный период означает, что во время «песчаных бурь» в городе превышение такой концентрации было допущено в десятки раз.

Ранее наш портал рассказывал о том, что экологи Петрозаводска бьют тревогу. Специалисты отмечают, что частички петрозаводской пыли размером менее 10 мкм очень опасны для органов дыхания.

С учетом установленных Роспотребнадзором РК фактов депутат готовит обращение в прокуратуру Республики Карелия. Там, в частности, будет просьба направить в суд административное исковое заявление в защиту прав неопределенного круга лиц с требованием о возложении на администрацию Петрозаводска обязательств по проведению инвентаризации выбросов в атмосферный воздух города и принятию мер к приведению качества воздуха в городе к нормальному состоянию, недопущению повторных эпизодов загрязнения.

Ольга Тужикова напоминает, что согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного здоровью экологическими правонарушениями. // Фото: Татьяна Неволайнен.