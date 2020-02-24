Сегодня в Петрозаводске объявлена охота на нетрезвых водителей

Напоминаем, что сегодня наряды ДПС устроят на дорогах Петрозаводска «Контроль трезвости». Госинспекторы проверят водителей на состояние опьянения.

Также автомобилистам напомнили о наказании за управление транспортным средством после употребления спиртного: штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения водителя ждет уголовная ответственность.

Госавтоинспекторы напоминают автомобилистам о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и призывают всех участников движения в случае подозрения на состояние опьянения у водителя сообщить об этом в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников движения не оставаться равнодушными и в случае подозрения на состояние опьянения у водителя сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 715-900, 78-44-44.