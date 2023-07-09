Сегодня в Карелии снова пройдут дожди

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии, местами - кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и северный умеренный, рассказали в Гидрометцентре РК.

Температура воздуха днем +13, +18 градусов. В Петрозаводске облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем будет +13, +15 градусов. // фото: www.freepik.com