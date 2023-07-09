09 июля 2023, 09:00
Сегодня в Карелии снова пройдут дожди
О погоде в республике на 9 июля, воскресенье
Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии, местами - кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и северный умеренный, рассказали в Гидрометцентре РК.
Температура воздуха днем +13, +18 градусов. В Петрозаводске облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь.
Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем будет +13, +15 градусов. // фото: www.freepik.com