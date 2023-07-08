08 июля 2023, 17:25
Дожди в Карелии продолжатся и в воскресенье
О погоде в республике на 9 июля рассказали специалисты Гидрометцентра РК
Облачная с прояснениями погода ожидается 9 июля в Карелии, кратковременные дожди пройдут местами. Ветер северо-восточный и северный умеренный, рассказали в Гидрометцентре РК.
Температура воздуха ночью будет +6, +11 градусов, днем +13, +18 градусов. В Петрозаводске облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью ожидается +9, +11 градусов, днем +13, +15 градусов. // фото: www.freepik.com