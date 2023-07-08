Сегодня в Карелии ожидаются дожди, местами сильные

Сегодня в Карелии будет облачно с прояснениями. На большей части республики пройдут кратковременные дожди. Местами они будут сильными, в отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, но при грозе порывистый. Температура воздуха днем +16 до +21 градус.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем +16, +18 градусов. // фото: www.freepik.com