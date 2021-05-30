Сегодня в Карелии никто не умер от внебольничной пневмонии

За минувшие сутки девять человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с указанным диагнозом в стационар направлен 6141 пациент. 145 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19. // Фото: yandex.kz