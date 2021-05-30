В Карелии коронавирус снова убил троих

В Карелии медики зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Республиканской инфекционной больнице умерла жительница Костомукши 1952 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи ушел из жизни петрозаводчанин 1945 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Кондопоги 1938 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

COVID-19 в Карелии за минувшие сутки выявлена у 58 человек. Из этого числа заболели – 55, у девяти из них имеются симптомы средней тяжести.

Выздоровели еще 63 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7696,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3443,8 случая, по Северо-Западу – 5996,5. // Изображение: astrakhanfm.ru